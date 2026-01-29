29/01/2026 17:21

▷ 美聯儲2026年首次議息會議維持利率不變

▷ 會後聲明上調經濟增長描述至「穩固」

▷ 港股2025年IPO集資額2856億元居全球第一

《經濟通通訊社29日專訊》美聯儲2026年首次議息會議維持利率不變，符合市場預期。中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪認為，會後聲明反映美聯儲對於美國經濟展望略趨樂觀，故不急於短期減息，後續減息步伐將取決於經濟數據表現。張詩琪預期，按目前美國就業情況加上通脹逐步回落，美聯儲仍有減息空間，而年中減息的機會相對較高。會議顯示當局對經濟、就業及通脹情況的看法正面。會後聲明對經濟活動增長的描述從「溫和」上調為「穩固」；美聯儲主席亦指出，就業增長維持低位，失業率開始穩定，顯示勞動力市場展現韌性，並預期未來一年美國經濟將明顯改善。同時，商品價格因貿易政策上升，但服務業通脹則持續下跌，符合當局對於通脹逐步回落的預期。由此可見，經過去年連串減息後，當局認為目前利率水平對提振就業市場已產生一定作用。不過，當局未有為後續減息劃上句號，意味美國仍處於減息周期。展望今年的環球股票市場，張詩琪表示，隨著全球通脹逐步回落，目前大部分主要央行均處於減息周期，全球流動性寬鬆將支持股市中長線的表現。然而，市場不確定性導致波動性持續，資金將出現地域及板塊的輪動。整體策略應注重板塊分散與攻防平衡，審慎留意潛在風險。*南向通及海外資金流入續支持恒指表現*港股方面，在美聯儲減息擴表及中國內地貨幣政策適度寬鬆的支持下，港股持續受惠於充裕的流動性。2025年，港股IPO集資額超過2856億元，位居全球第一。張詩琪預期，南向通及海外資金流入將繼續支持今年恒指表現。美股方面，張詩琪表示，去年美國企業投資主要集中於人工智能等高科技領域，傳統行業增速相對較低。儘管今年人工智能投資預計仍將處於相對高位，但需留意個別企業估值偏高、回報與投入失衡等情況。與此同時，美聯儲持續減息及經濟溫和增長的背景下，傳統行業投資有望實現周期性修復。*預期金價中長期趨勢向上*至於黃金方面，由於全球央行購金以及避險因素帶動配置需求，黃金具有長期配置價值。預期金價中長期趨勢向上，有望再創新高，但波動將顯著增加。投資者需關注漲勢中的階段性調整，並以長期配置策略，把握階段性調整分段吸納，避免盲目高追。(bn)