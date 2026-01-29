29/01/2026 15:43

【美國議息】大新銀行：預期聯儲局今年或僅減息一次25基點

《經濟通通訊社29日專訊》大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，聯儲局議息委員會以10-2票通過維持利率不變在3.5%-3.75%，符合市場預期。支持減息的分別為美國總統特朗普最近委任加入聯儲局理事的Stephen Miran，以及其中一名聯儲局下任主席候選人Christopher Waller。



該行表示，維持預期聯儲局今年有可能僅減息一次25基點，是否需要多減息一次要視乎通脹及就業市場發展。該行繼續看好美股，美股估值持續偏高，然而美國科企在科研相信仍能保持主導地位，龍頭科技企業盈利表現或成後市走向的關鍵。同時，聯儲局減息前景未明朗，加上美國政府長遠財政狀況仍有隱憂，該行維持主權及投資級別債券中性觀點，預料短期債券表現或較長期債券為佳。



該行提及，美國未必支持美元持續貶值，美匯指數短線或在95至100之間上落。主要非美元貨幣近期累積大量升幅後或先行整固，美元兌日圓短線或在150至155之間徘徊，並會觀望日本大選結果；美元兌瑞郎或在0.76至0.78之間整固。該行關注金價累積龐大升幅後有超買風險，有意吸納的投資者必須注意可能出現短線回調。(bn)