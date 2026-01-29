29/01/2026 10:00

《基金觀點》威廉博萊：地緣政治風險與宏觀環境變化推動金價升勢，央行買金有望續推動金價走強

《環富通基金頻道29日專訊》威廉博萊(William Blair)高級企業信貸和可持續發展分析師Alexandra Symeonidi就黃金市場發表評論。



*美元或持續疲弱，將成支撐金價走強基礎*



隨著地緣政治風險日益升溫以及分散投資組合風險需求不斷增加，金價屢創歷史新高。地緣政治風險攀升與宏觀環境變化，是推動近期金價升勢的主要因素。年初以來，地緣政治風險再度浮現，委內瑞拉與格陵蘭局勢的相關新聞皆持續推動金價走強；與此同時，不確定性左右市場情緒，美國經濟走勢與聯儲局領導層變動未明，令利率政策走向存疑，加上聯儲局主席遭刑事調查的消息進一步加劇市場波動，均為金價提供支撐。另一方面，市場參與者日益認同美元或將持續疲弱，此趨勢將成為支撐金價走強的基礎。



與此同時，資產儲備日益多元化的趨勢，或推動各國央行今年繼續成為黃金的重要淨買家。中國人民銀行尤其有能力亦有意願持續增加黃金配置，同時進一步降低美元配置，有望繼續推動金價走強。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。