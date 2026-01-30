30/01/2026 10:22

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保德信指舊常態回歸或致全球碎片化、利率升、孳息率曲線陡

▷ 美元主導地位持續但持倉比例下降

▷ 保德信Daleep Singh評論財政及貨幣政策影響 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就財政及貨幣刺激措施對美國經濟增長、通脹及全球市場動態的影響等議題作出評論。*若貨幣及財政政策更寬鬆，有望推動美國持續維持高增長*文章指，2026年的首幾周的市況，再次印證保德信對未來一年展望中的幾個主題：按照「財政主導與央行壓力時代」主題，若貨幣及財政政策同時更寬鬆，將有望推動美國持續維持高於趨勢的增長。例如，儘管市場目前對聯儲局減息的預期仍偏保守，但一旦政府加大力度要求降低貨幣政策利率，聯邦基金利率仍有可能下降至約2.5%。同時，除今年落實的財政刺激措施外，當局亦可能在中期選舉前推出新一輪措施，例如關稅回扣。此外，今年與人工智能(AI)相關的資本支出可能增長35%至6000億美元，僅此一項就可為實際GDP增長貢獻100個基點。若再配合穩健的消費者支出（尤其來自高收入家庭的消費），AI資本支出的動力，以及貨幣與財政的雙重刺激措施將進一步提高美國名義GDP增長持續超過5%的可能性。不過，這種情況亦可能進一步推高通脹，成為一種政治風險。*經濟高增長通脹居高不下，國債孳息率曲線長端波動或更大*在經濟增長高於趨勢而通脹仍居高不下的情景下，全球國債孳息率曲線長端或面臨更大波動。美國政府正推動多項與「可負擔性」相關的政策，當中部分涉及信貸市場，因而亦提升了透過政策干預穩定長期孳息率的可能性，而美元走弱可成為壓力的釋放出口。曲線長端波動的情況同樣在日本發生，隨著高市早苗政府預期推行新一輪財政刺激措施，日圓的支持明顯增強。上周披露的市場參與者「利率檢查」顯示，日圓的支持力度可能會促使日本央行進一步收緊政策，未來或再有兩至三次加息。同時，由於對非美地區的貿易壁壘仍然較低，中國將延續近期的貿易和出口強勢，特別是對美國以外市場的出口。*美元主導地位依舊，但持倉比例逐漸下降*以上種種跡象表明「舊常態」的回歸或將帶來以下情況：- 更加碎片化且競爭更激烈的全球格局；更難控制的增長、通脹和風險溢價；- 更高的利率與更陡峭的孳息率曲線；美元主導地位依舊，但持倉比例逐漸下降；- 長期緩慢牛市格局伴隨偶發的緊急回調。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。