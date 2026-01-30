30/01/2026 11:50

《基金登場》恒生黃金ETF推出，提供於銀行贖回實物黃金選項

《環富通基金頻道30日專訊》恒生投資管理推出的恒生黃金ETF(03170)近日在港交所上市，此ETF為全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF，同時入場門檻低。



該ETF緊密追蹤倫敦金銀市場協會(LBMA)上午黃金價格的表現（未計費用和開銷前），並為投資者提供於恒生銀行贖回實物黃金的選項。實物黃金交易流程、黃金存倉及實物贖回均於香港進行。此ETF的發行價格為每單位16元，每手交易數量為50單位，目前每手投資額約800元左右；管理費用為每年0.25%。



恒生黃金ETF背後有實體黃金支持，提供實物保障的同時節省儲存實物黃金所涉及的相關成本，交易方式亦更為靈活，投資者可經一般港股交易途徑買賣。未來，恒生投資亦會考慮為此ETF增加代幣化非上市類別基金單位選擇，旨在滿足各類型投資者的需要，協助其捕捉黃金市場的增長潛力。(hl)



*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。