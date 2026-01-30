27,489.22
-478.87
(-1.71%)
27,542
-513
(-1.83%)
高水53
9,361.50
-191.08
(-2.00%)
5,751.92
-89.18
(-1.53%)
2,016.08億
4,137.22
-20.76
(-0.499%)
4,731.29
-22.58
(-0.475%)
14,286.28
-13.80
(-0.097%)
2,681.41
-10.77
(-0.40%)
83,001.0000
-1,649.1600
(-1.948%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0857
恒生指數
27,489.22
-478.87
(-1.71%)
期指
高水53
27,542
-513
(-1.83%)
國企指數
9,361.50
-191.08
(-2.00%)
科技指數
5,751.92
-89.18
(-1.53%)
大市成交
2,016.08億
股票
1,831.59億
(90.849%)
窩輪
69.74億
(3.459%)
牛熊證
114.75億
(5.692%)
即時更新：30/01/2026 13:55
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,597.26億
4,137.22
-20.76
(-0.499%)
滬深300
4,731.29
-22.58
(-0.475%)
深証成指
14,286.28
-13.80
(-0.097%)
MSCI中國A50
2,681.41
-10.77
(-0.40%)
比特幣
資料由Binance提供
83,001.0000
-1,649.1600
(-1.948%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0857
10
二月
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣 啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
大型盛事 節慶活動
啟德體育園｜首個大型新春盛會 園區內最大型年宵市集，從室內延伸到戶外美食海灣
推介度：
10/02/2026 - 26/02/2026
免費
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型 東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
