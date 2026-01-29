29/01/2026 09:20
【聚焦人幣】美元反彈，人民幣中間價貶16點子，報6.9771
《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美聯儲如期宣布維持利率不變，美聯儲主席會後聲明似乎暗示沒有進一步降低借貸成本的緊迫性，另外美財長貝森特稱美國奉行強勢美元政策，明確表態沒有干預日圓，美元指數自近四年低點反彈，人民幣升值外部壓力有所緩解。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9771，較上個交易日跌16點子，比市場預計偏弱250點子，上個交易日報6.9755。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9771
|+16.00
|1歐元/人民幣
|8.3349
|-87.00
|100日圓/人民幣
|4.5437
|+7.00
|1港元/人民幣
|0.8944
|+0.80
|1英鎊/人民幣
|9.6175
|+270.00
|1澳元/人民幣
|4.9000
|+546.00
|1紐元/人民幣
|4.2173
|+450.00
|1新加坡/人民幣
|5.5181
|+98.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0779
|-114.00
|1加元/人民幣
|5.1372
|+356.00
|1人民幣/林吉特
|0.5621
|-34.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0095
|+302.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2593
|-265.00
|1人民幣/韓元
|205.7600
|-89.00