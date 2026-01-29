29/01/2026 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9771 +16.00 1歐元/人民幣 8.3349 -87.00 100日圓/人民幣 4.5437 +7.00 1港元/人民幣 0.8944 +0.80 1英鎊/人民幣 9.6175 +270.00 1澳元/人民幣 4.9000 +546.00 1紐元/人民幣 4.2173 +450.00 1新加坡/人民幣 5.5181 +98.00 1瑞郎/人民幣 9.0779 -114.00 1加元/人民幣 5.1372 +356.00 1人民幣/林吉特 0.5621 -34.80 1人民幣/俄羅斯盧布 11.0095 +302.00 1人民幣/南非蘭特 2.2593 -265.00 1人民幣/韓元 205.7600 -89.00

《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美聯儲如期宣布維持利率不變，美聯儲主席會後聲明似乎暗示沒有進一步降低借貸成本的緊迫性，另外美財長貝森特稱美國奉行強勢美元政策，明確表態沒有干預日圓，美元指數自近四年低點反彈，人民幣升值外部壓力有所緩解。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9771，較上個交易日跌16點子，比市場預計偏弱250點子，上個交易日報6.9755。