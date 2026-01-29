29/01/2026 15:38

【ＡＩ】回應中國批准進口首批H200芯片，外交部：向主管部門詢問

《經濟通通訊社29日專訊》外交部發言人郭嘉昆今日主持例行記者會。會上，《法新社》記者引述報道稱，中國已批准進口首批英偉達的H200人工智能芯片，並詢問外交部能否證實該消息，以及此舉對中美關係釋放的訊號。



對此，郭嘉昆回應稱：「我們已多次就有關問題作出回應，具體問題建議向中方主管部門進行詢問。」



《路透》早前報道，中國已批准國內三家大型科技公司購買英偉達的H200人工智能芯片，他們包括字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)，三者已獲準購買共計40多萬顆芯片。英偉達CEO黃仁勳今日在台北松山機場向記者表示，H200芯片的相關許可正在最終敲定中。(wn)