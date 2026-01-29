29/01/2026 17:50

【ＡＩ】北京首個人形機器人中試驗證平台啟動，預計年產能5000台套

《經濟通通訊社29日專訊》北京人形機器人創新中心中試驗證平台今日正式啟動，並在現場下線了第1000台客戶定制化樣機。這是北京首個人形機器人中試驗證平台，包括小批量試製線、具身智能機器人生產示範線、具身智能機器人關節生產示範線及專業測試實驗室，可實現從核心部件到整機的全鏈路中試服務覆蓋。



中試平台於2025年建成並投產，配置專業化智能設備，搭建整機生產示範線、關節生產線、小批量試製線，配備具身智能機器人測試區及數字化運維平台，並面向產業鏈上下游企業、高校、科研院所等機構開放，提供試製打樣、性能工藝驗證、工藝優化、功能模塊裝調、整機裝調、測試驗證六大功能一站式服務。當前，平台已具備試製生產和測試設備500台套，以及具身智能機器人年產能5000台套的能力。(wn)