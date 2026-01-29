29/01/2026 10:16

【ＡＩ】中國科研團隊成功研發全柔性AI芯片，可承受超4萬次180度彎曲

《經濟通通訊社29日專訊》據《新華社》報道，清華大學、北京大學等機構科研人員宣布成功研發出一種全柔性人工智能芯片，為可穿戴健康監測設備、柔性機器人等智能應用提供關鍵硬件支撐。相關論文於北京時間29日發表在國際學術期刊《自然》上。



據介紹，科研團隊基於國產工藝研制出FLEXI系列全柔性數字型存算一體芯片，突破了柔性電子應用於邊緣高性能人工智能計算的天然瓶頸。該芯片基於低溫多晶硅薄膜晶體管，薄如蟬翼，可隨意彎折，並具備超低功耗、高能效、高魯棒性與低成本等優勢。



該芯片還採用了以全數字靜態隨機存取存儲器為核心的「存算一體」架構，相當於把「記憶單元」和「計算單元」合二為一，省去了來回搬運數據的時間和能耗，更加高效。其中，最小版本的FLEXI-1芯片面積僅31.12平方毫米，集成10628個晶體管，可在僅55.94微瓦的超低功耗模式下運行。



研究者之一、北京大學人工智能研究院助理教授燕博南表示，該芯片可承受超過4萬次180度彎曲而性能無衰減，並在長達6個月的長期測試中保持穩定運行，還可支持神經網絡的壓縮與一鍵部署，增強芯片的智能處理效率。單個僅為1千比特容量的柔性芯片就可實現準確率高達99.2%的心律失常檢測，為下一代可穿戴醫療設備、柔性腦機接口以及智能機器人等提供不可或缺的核心計算引擎。(wn)