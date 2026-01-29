29/01/2026 11:51

《中國要聞》各省陸續公布今年GDP目標，增長5%左右是主流

《經濟通通訊社29日專訊》截至1月29日，全國共有19個省（自治區和直轄市）召開了兩會，公布了2026年經濟增長目標。據《界面新聞》梳理各地公布的經濟增速目標發現，多數省份將GDP增長目標定在5%左右，目標最高的是海南，定在6%以上，新疆定在5%-6%，甘肅和湖北定在5.5%左右。



部分地方將GDP增速目標設在「4」字頭。天津為4.5%，遼寧為4.5%左右，廣東為4.5%-5%，這三個省份都補充稱「在實際工作中努力/全力爭取更好結果。值得關注的是，新疆、浙江、廣東、江西等省份設定的增速目標都為區間值。



經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰分析稱，「從近幾年走勢看，『死守』5%目標的意義可能有限，未來更多要在保持一定增速的情況下調結構、惠民生，可以允許增速適當低於5%。同時，中國實際人均GDP十五年『翻一番』隱含要求未來十年年均增速為4.17%，在這種情況下4.5-5%的增速目標是可以接受的。」(wn)