29/01/2026 15:07

【ＡＩ】黃仁勳：H200芯片在中國市場的許可正在最終敲定中

《經濟通通訊社29日專訊》據《路透》等外電報道，黃仁勳今日自深圳啟程抵達台北，他在台北松山機場向記者表示，H200芯片的相關許可正在最終敲定中，希望中國政府允許英偉達在當地銷售H200。



黃仁勳表示，H200對維護美國技術領導地位至關重要，對中國市場同樣有積極意義，客戶對H200也有強烈需求。「因此我期待一個積極的決定，我們只能耐心等待。」他補充道。



黃仁勳透露，這幾天先後前往上海、北京、深圳，與英偉達中國的員工互動交流，期間安排了才藝表演、晚宴與抽獎活動。同時，他拜訪了多家客戶、合作夥伴以及政府相關人士，形容此次訪華之行「非常成功」。



《路透》早前報道，中國已批准國內三家大型科技公司購買英偉達的H200人工智能芯片，他們包括字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)，三者已獲準購買共計40多萬顆芯片。(wn)