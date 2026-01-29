27,968.09
+141.18
(+0.51%)
27,973
-82
(-0.29%)
高水5
9,552.58
+40.34
(+0.42%)
5,841.10
-59.06
(-1.00%)
3,319.94億
4,157.98
+6.74
(+0.162%)
4,753.87
+35.88
(+0.760%)
14,300.08
-42.81
(-0.298%)
2,692.18
+24.44
(+0.92%)
87,950.8200
-1,349.1800
(-1.511%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1040
恒生指數
27,968.09
+141.18
(+0.51%)
期指(夜)
高水5
27,973
-82
(-0.29%)
國企指數
9,552.58
+40.34
(+0.42%)
科技指數
5,841.10
-59.06
(-1.00%)
大市成交
3,319.94億
股票
3,047.01億
(91.779%)
窩輪
97.30億
(2.931%)
牛熊證
175.64億
(5.290%)
即時更新：29/01/2026 17:50
可賣空股票總成交
2,911.34億
主板賣空
399.19億
(13.712%)
更新：29/01/2026 16:59
上証指數
成交：14,857.95億
4,157.98
+6.74
(+0.162%)
滬深300
4,753.87
+35.88
(+0.760%)
深証成指
14,300.08
-42.81
(-0.298%)
MSCI中國A50
2,692.18
+24.44
(+0.92%)
比特幣
資料由Binance提供
87,950.8200
-1,349.1800
(-1.511%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1040
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

家事百科|洗衣機含菌量比馬桶多530倍，花王官方公開正確洗衫...
醫學通識 健康解「迷」

家事百科|洗衣機含菌量比馬桶多530倍，花王官方公開正確洗衫...
「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬...
美食 搵食地圖

「挽肉と米」姊妹品牌 日本手工漢堡專門店「山本漢堡」2月上旬...
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02318 中國平安00981 中芯國際02628 中國人壽09988 阿里巴巴－Ｗ02013 微盟集團00941 中國移動
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.90%
1個月
2.65%
3個月
2.82%
更新：29/01/2026 11:15
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1957
-0.0023
-0.190%
GBP 英鎊/美元
1.3805
-0.0021
-0.153%
CNY 美元/人民幣
6.9454
-0.0083
-0.119%
更新：29/01/2026 17:50
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處