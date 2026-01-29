29/01/2026 16:33

《行業數據》去年中國投資者累購432噸金條增28%，黃金ETF規模增243%

《經濟通通訊社29日專訊》世界黃金協會發布的2025年全年《中國黃金需求趨勢報告》指出，2025年中國市場的黃金需求總量達1003噸，同比增長6%，為2021年以來最高水平。按金額計，全年需求更是創下歷史新高，總額達7960億元人民幣（約合1110億美元），同比增長53%。



2025年全年，中國投資者累計購入432噸金條金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高；中國的黃金ETF資產管理總規模(AUM)同比增長243%，升至2418億元人民幣（約合346億美元），持倉量實現同比翻倍以上增長，增至248噸，兩項數據也均創歷史新高。



展望2026年，報告稱，2026年第一季度，中國市場黃金投資需求強勁態勢或將延續：春節前夕消費者的自我犒賞類購買及贈禮需求有望提供一定支撐。2026年，鑒於全球及區域地緣政治格局持續演變且經濟增長存在不確定性，避險需求將維持高位，黃金投資或持續穩健態勢。(ct)