27,872.74
+45.83
(+0.16%)
27,892
+75
(+0.27%)
高水19
9,511.04
-1.20
(-0.01%)
5,807.96
-92.20
(-1.56%)
2,656.89億
4,158.86
+7.62
(+0.184%)
4,752.99
+35.00
(+0.742%)
14,302.77
-40.12
(-0.280%)
2,691.59
+23.85
(+0.89%)
88,313.4400
-986.5600
(-1.105%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1082
即將公佈經濟數據
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
29/01/2026 17:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
歐元區-消費者信心指數
即將公佈
29/01/2026 18:00
前值
-13.10
市場預測
--
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,424.9400
-4.3300
-0.303%
SEK 美元/瑞典克朗
8.7915
-0.0209
-0.237%
THB 美元/泰銖
31.0310
-0.0690
-0.222%
更新：29/01/2026 14:50
最新
