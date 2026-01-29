29/01/2026 10:29

《Ａ股焦點》現貨金續破頂，A股黃金概念局部回調，周大生跌5%

《經濟通通訊社29日專訊》現貨金今日跳漲至每盎司5500美元上方創歷史新高，延續其迅猛漲勢；回顧本周，周一（26日）金價首次突破5000美元大關，在四天內累計上漲逾500美元。白銀價格也刷新紀錄高位。



IG市場分析師Tony Sycamore表示，儘管漲勢呈拋物線式發展，顯示調整可能不遠，但基本面預計將在2026年全年提供支撐，使任何回調都成為具有吸引力的買入機會。



A股黃金概念股局部回調，潮宏基(深:002345)跌9.5%，曼卡龍(深:300945)挫近7%，周大生(深:002867)跌5%，老鳳祥(滬:600612)跌4.2%；至於中國黃金(滬:600916)、湖南黃金(深:002155)再度漲停，西部黃金(滬:601069)升6.9%，曉程科技(深:300139)揚6.7%，白銀有色(滬:601212)升4.8%。(ry)