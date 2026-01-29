29/01/2026 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶32點子，報6.9485

《經濟通通訊社29日專訊》隔夜美元反彈，人民幣中間價順勢小跌，同時對單邊預期仍繼續壓制，以穩定市場預期。人民幣兌一美元中間價今報6.9771，較上個交易日跌16點子，比市場預計偏弱250點子，上個交易日報6.9755。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開32點子，報6.9485，上個交易日即期匯率收盤報6.9453。



市場人士稱，美元的信用坍塌的影響估計將延續一段時間，美元整體仍偏下行，人民幣匯率春節前偏結匯狀況有望延續，大行也會保持合理的節奏熨平市場波動。



美聯儲周三維持利率不變，主席鮑威爾會後聲明暗示沒有進一步降低借貸成本的緊迫性，另外美財長貝森特稱美國奉行強勢美元政策，明確表態沒有干預日圓，美元指數自近四年低點反彈。



Allspring Global Investments駐倫敦多資產團隊主管Matthias Scheiber表示，在FOMC會議落幕後，市場焦點將轉向特朗普公布新任美聯儲主席人選。他指出目前這場角逐「結果高度不確定」，但普遍預期接任者可能更偏鴿派。



興業證券宏觀團隊亦認為，「看不清」仍然是當前美國經濟的底色，而「糾結和艱難」中不排除美聯儲超預期降息可能性。



在美聯儲聲明發布後，美國利率期貨市場對2026年降息幅度預期約為46個基點，意味著不到兩次25個基點的降息。(sl)