29/01/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌7點子，報6.9460

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9460，較上個交易日4時30分收盤價跌7點子，脫離逾32個月高點，全日在6.9457至6.9520之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升11點子，報6.9428。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9771，較上個交易日跌16點子，比市場預計偏弱250點子。



市場人士表示，美聯儲議息決議基本符合市場預期，美元小幅回升，但整體偏弱格局短期難改，人民幣回調仍提供結匯時機。



一外資行交易員稱，「客戶結匯需求還在，人民幣調整空間有限，預計春節前繼續緩慢升值」。



招商銀行金融市場部稱，1月下旬這輪美元指數的下跌，依然來自特朗普政府帶來的政策不確定性。目前並沒有訊號顯示「美國不可預測性」顯著降低，美元指數的下行難言結束。鑑於特朗普不排斥弱美元，且對低利率有強烈訴求，美聯儲即便暫時停止降息、帶來美指小幅反彈，可能也只是創造做空的機會。(sl)