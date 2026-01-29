27,914.09
+87.18
(+0.31%)
27,895
+78
(+0.28%)
低水19
9,533.12
+20.88
(+0.22%)
5,850.64
-49.52
(-0.84%)
1,620.50億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
87,993.8300
-1,306.1700
(-1.463%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1064
恒生指數
27,914.09
+87.18
(+0.31%)
期指
低水19
27,895
+78
(+0.28%)
國企指數
9,533.12
+20.88
(+0.22%)
科技指數
5,850.64
-49.52
(-0.84%)
大市成交
1,620.50億
股票
1,397.23億
(86.222%)
窩輪
72.44億
(4.470%)
牛熊證
150.83億
(9.307%)
即時更新：29/01/2026 11:36
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,042.04億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
滬深300
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
深証成指
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
MSCI中國A50
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
87,993.8300
-1,306.1700
(-1.463%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1064
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

《狠狠愛》:關繼威難再現奧斯卡奇蹟？
Art & Living 電影寓言

《狠狠愛》:關繼威難再現奧斯卡奇蹟？
茶與五行|綠紅黃白黑分5色應五臟，找對你杯茶助延年益壽
中醫養生 中醫話

茶與五行|綠紅黃白黑分5色應五臟，找對你杯茶助延年益壽
阮小儀花一年寫信給離世愛犬療傷，曾被拍檔森美激嬲發火，怒打牆...
影視娛樂 娛樂

阮小儀花一年寫信給離世愛犬療傷，曾被拍檔森美激嬲發火，怒打牆...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.82%
1個月
2.66%
3個月
2.84%
更新：28/01/2026 11:15
最新重要數據
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( 0.00%)
公佈日期
28/01/2026 22:45
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
28/01/2026 08:30
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,993.83
-1,306.17
-1.463%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,950.4400
-60.3400
-2.004%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2600
-0.0070
-2.622%
更新：29/01/2026 11:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處