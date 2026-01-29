29/01/2026 10:07
《Ａ股焦點》銀價逼近120美元，AI等產業需求強，湖南白銀等白銀股漲
▷ 現貨白銀價格最高達每盎司119美元，年初升幅逾60%
▷ 華聯期貨指白銀供應增長乏力，光伏等產業需求支撐
▷ A股白銀股上漲，深圳水貝白銀銷售火爆，香港旅客購買
中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則指，隨著黃金價格飆升至每盎司5000美元，避險資金轉向高波動、高槓桿的白銀市場。不過，他也提醒，光伏、新能源車、AI等產業的剛性需求雖然為銀價提供了堅實底部，但短期漲幅過大，確實積累了回調風險。
A股白銀股造好，湖南白銀(深:002716)漲逾6%，豫光金鉛(滬:600531)、恒邦股份(深:002237)揚超4%，紫金礦業(滬:601899)、盛達資源(深:000603)升近2%，山金國際(深:000975)升逾1%。
不少散戶也進入白銀投資市場。《證券時報》報道，深圳水貝街頭偶爾就會遇到一些人拖著小拉車，上面放的都是投資銀條。水貝一家貴金屬回收門店的負責人表示，「大約半年前，我們對接的工廠還有兩千條白銀滯銷，突然之間就賣爆了，現在工廠都在加點趕工」。
報道還稱，看到一些香港旅客前來水貝「淘銀」，他們表示，香港很多金店開始對銀條限購，很難買得到；而買銀條的香港旅客當中不乏中老年人，他們稱選擇投資銀條是感覺「真金白銀」比較踏實，會存放在自己位於深圳的房子裏。(sl)