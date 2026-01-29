29/01/2026 15:45

《菲常論證－溫蕎菲》恒指重越兩萬八關，金價逼近5600美元

《菲常論證》美聯儲在昨日（28日）的議息會議上宣布保持基準利率不變，符合市場預期。鮑威爾表示超預期通脹大多來自關稅的一次性影響，預計今年關稅衝擊將見頂回落。港股方面昨日恒指大漲700點突破27800點報四年半來新高，今日（29日）午後進一步高走升逾200點，突破早市高位，重越兩萬八關。



金價愈升愈有，昨夜一度逼近每盎斯5600美元，帶動黃金相關股份續造好。SPDR金(02840)升5%、赤峰黃金(06693)、山東黃金(01787)先升後跌。看好可留意新上市S金購25066，行使價4001元、2026年7月到期；新上市赤金購25163，行使價55.938元、2026年5月到期；東金購26292，行使價66.6元、2026年5月到期。



東方甄選(01797)與新東方(09901)昨晚公布上年截止11月底止中期業績。東方甄選實現扭虧為盈，賺2.4億元人民幣；新東方第二季錄得淨利潤4550萬美元，按年增42.3%，並上調2026財年預期營收增長至8%-12%。東方甄選今早升逾一成，新東方今早升1%，看好可留意東甄購19133，行使價35元、2026年10月到期；新教購22927，行使價54.991元、2027年1月到期。



玖龍紙業(02689)昨發盈喜，預計2025年下半年將錄得盈利約21.5-22.5億元人民幣，較上年同期增長216%-231%。公司稱盈利增長主要由於產品銷售量增加及銷售價格上升，及原材料成本下降而導致毛利潤大幅增加。玖龍紙業今早裂口高開升逾一成，看好可留意全場最貼價價外輪玖龍購23023，行使價8.6元、2026年11月到期。



內房股今早齊造好，萬科(02202)今早升7%、龍湖(00960)升4%、綠城中國(03900)升8%。業內人士稱多家房企已不被要求上報「三道紅線」，僅需提交資產負債率指標；萬科兩筆總計57億人民幣的中期票據展期方案終獲通過，將於本周內支付40%本金及相關利息，同時亦宣布大股東深圳地鐵將提供不超過23.6億貸款，用於償還債券本息。看好可留意萬科購19869，行使價8.898元、2026年6月到期；龍湖購22928，行使價13.8元、2026年10月到期；綠城購21705，行使價12.2元、2026年10月到期。



金沙中國(01928)今早曾跌近一成報17.02元創半年來新低，去年全年淨利潤跌14%至9億美元，經調整物業EBITDA跌0.9%至23.1億美元，遜市場預期。博反彈可留意金沙購17016，行使價19.3元、2026年4月到期。《華泰國際上市產品銷售主管 溫蕎菲》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產。



投資者應細閱並了解結構性產品的性質、風險及全部詳情以及有關發行人的資料（載於相關上市文件內）。如有需要，投資者在投資前應自行進行風險評估，並就結構性產品的合適性尋求專業意見。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。