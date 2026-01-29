29/01/2026 08:48

【美國議息】鮑威爾會後聲明：經濟復甦動力增強，關稅通脹風險漸退

《經濟通通訊社29日專訊》美國聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率目標區間不變。聯儲局主席鮑威爾在會後記者會上指出，自去年12月議息會議以來，多項數據清晰顯示美國經濟增長動力改善，整體表現較上月發布的經濟預測摘要更為強勁。



鮑威爾承認，2025年第四季的經濟數據受聯邦政府停擺事件拖累，增長曾短暫受壓，但他強調這僅屬短期波動。隨著不明朗因素消除，情況將會逆轉。他指出，踏入2026年，美國經濟根基展現出強大韌性，正以穩健步伐擴張，整體前景較此前預期顯著改善。



就業數據方面，鮑威爾指失業率已出現回穩跡象。經歷早前逐步放緩後，勞動力市場正趨於平衡，招聘活動、職位空缺及薪酬增長均保持平穩，未有進一步惡化。他特別提到，消費者開支持續展現韌性，而隨著貨幣政策立場逐步正常化，將有助進一步穩定就業市場。



對於未來的利率路徑，鮑威爾明確表示，加息並非聯儲局或任何委員目前對下一步行動的基本假設。他補充，近期的經濟數據並未顯示貨幣政策存在過度的限制性。聯邦公開市場委員會將繼續採取依賴數據的模式，逐次會議評估減息的時機。一旦物價確認回落，局方已有空間放寬政策。(rc)