29/01/2026 08:52

【ＡＩ】微軟季績優於預期，AI資本支出激增引發市場憂慮

《經濟通通訊社29日專訊》儘管微軟(US.MSFT)剛公布的第二季業績在營收及雲端業務增長方面，均優於市場預期，惟公司在人工智能領域的巨額投入令資本支出大幅飆升，引發投資者對成本高企的擔憂。受消息影響，微軟股價在周三（28日）盤後交易時段一度急跌5%。



微軟本季的資本支出總額高達375億美元，按年激增近66%。此數據遠超Visible Alpha綜合分析師預期的343.1億美元。



在核心業務方面，微軟交出穩健的成績單。公司第二季總營收錄得813億美元，優於市場預期的802.7億美元。備受市場關注的Azure雲端服務部門表現尤為突出，該部門在去年10月至12月期間錄得39%的收入增長，略高於市場預期的38.8%，顯示企業對雲端及AI服務的需求依然強勁。(rc)