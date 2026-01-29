29/01/2026 08:54

【ＡＩ】Meta業績勝預期，擬斥1350億美元強攻AI基建

《經濟通通訊社29日專訊》Meta(US.META)於周三（28日）美股收市後公布2025年第四季業績，營收與業績指引雙雙報捷，並宣布將2026年資本開支大幅上調至最高1350億美元，以全力競逐人工智能霸主地位。受消息刺激，Meta股價於盤後交易時段一度急升8%。



Meta第四季展現強勁增長動力，期內錄得營收598.9億美元，按年增長24%，優於市場預期的585.9億美元。每股盈利達8.88美元。



展望2026年首季，管理層給出的營收指引介乎535億至565億美元之間，中位數遠高於分析師預測的514.1億美元。公司預計2026年全年資本開支，將介乎1150億至1350億美元之間，較2025年的722.2億美元大幅飆升。



這項驚人的支出預算顯示行政總裁朱克伯格正不惜工本，加速構建吉瓦級別的數據中心與算力集群。分析指，Meta正透過囤積英偉達等高階晶片，為訓練下一代大模型Llama 4及實現「超級智能」的願景鋪路。(rc)