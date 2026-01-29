29/01/2026 09:45

【外圍經濟】特斯拉全年營收首倒退惟季績勝預期，稱Robotaxi業務有大突破

《經濟通通訊社29日專訊》特斯拉(US.TSLA)於周三（28日）美股收市後公布2025年第四季業績，雖然公司創下上市以來首次全年營收倒退的紀錄，但受惠於第四季盈利及收入雙雙優於市場預期，加上在人工智能及無人駕駛業務上釋出利好消息，刺激其股價在盤後一度上升近4%。



特斯拉第四季經調整每股盈利錄得0.5美元，優於預期的0.45美元。季度營收達249億美元，高於預期的247.9億美元。



不過，受全球電動車市場競爭白熱化影響，特斯拉全年表現顯露疲態。公司第四季營收按年下跌3%，其中核心汽車業務營收更是急挫11%。特斯拉在財報中披露，2025年全年總營收由2024年的977億美元回落至948億美元，按年跌幅達3%，為公司上市以來首次錄得年度營收負增長。



在盈利能力方面，受累於營運成本按年激增39%，特斯拉第四季純利按年急挫61%，由去年同期的21億美元大幅縮水至8.4億美元。



面對核心汽車業務的增長瓶頸，行政總裁馬斯克正積極將投資者視線轉移至AI及自動駕駛領域。特斯拉宣布其Robotaxi業務取得重大突破。繼2025年在德州奧斯汀推出網約車應用程式並開展試點後，公司高層透露，上周已正式從奧斯汀試點車隊的部分車輛中撤除人類安全監督員，實現真正的「無人駕駛」載客測試。(rc)