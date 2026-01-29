27,918.06
+91.15
(+0.33%)
27,894
+77
(+0.28%)
低水24
9,534.71
+22.47
(+0.24%)
5,851.91
-48.25
(-0.82%)
1,624.15億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
88,013.8300
-1,286.1700
(-1.440%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1064
