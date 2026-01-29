29/01/2026 10:09

【ＡＩ】三星電子第四季營業利潤20萬億韓元創新高，受惠AI機遇

《經濟通通訊社29日專訊》三星電子周四（29日）表示，在AI蓬勃發展的背景下，公司在2025年第四季度實現創紀錄的營業利潤和銷售額。



當季營業利潤為20.07萬億韓元（約139億美元），增長209.2%。營收按年增23.8%，達93.83萬億韓元。淨利潤達19.64萬億韓元，較2024年同期增長153.3%。



負責晶片的設備解決方案事業部（DS）在第四季營業利潤達16.4萬億韓元，也創下歷史紀錄，遠高於去年同期的2.9萬億韓元，主要得益於通用DRAM和HBM產品的強勁銷售。



此外，三星電子公布2025年全年淨利為45.2萬億韓元，按年增31.2%。



全年營業利潤為43.6萬億韓元，按年增33.2%。全年銷售額增長10.9%，達到333.6萬億韓元。(rc)