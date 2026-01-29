29/01/2026 08:21

赤峰黃金(06693)AH股價齊漲，透露黃金產品市價累漲較大料業績受惠

《經濟通通訊社29日專訊》赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，注意到本港股份價格近期出現不尋常波動，昨天在港收報46.14元，升10.6%，而A股昨天漲停，連續3個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動情形。



該集團指，近期其黃金產品的市場價格累計漲幅較大，預計將對經營業績產生一定影響，已於1月6日披露2025年年度業績預增，截至目前，有關業績預增不存在應修正情況，並預計將於3月21日披露2025年年度報告。目前未發現或已經對股價產生重大影響的媒體報道、市場傳聞和涉及熱點概念事項。控股股東及其一致行動人，董事、高級管理人員在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。



此外，該集團指，董事會確認，並不知悉導致H股股價波動的任何原因，或為避免證券出現虛假市場而須予披露的任何資料或須予披露任何內幕消息。該集團確認業務經營正常穩定，並無任何引起董事會和管理層關注的須予披露的重大事項。(wh)