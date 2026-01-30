30/01/2026 11:14

▷ 瑞銀看好黃金但暫觀望，中長期風險偏上行

▷ 白銀等價格波動，投資者資金流向成關鍵

▷ 中國需求強勁，國內金價維持溢價

《經濟通通訊社30日專訊》瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves表示，該行仍看好黃金，但目前更傾向於觀望。該行認為中長期風險仍偏於上行，並指對黃金的興趣十分普遍。白銀、鉑金和鈀金的價格走勢更波動，該行認為投資者的資金流向是推動近期價格走勢的關鍵。他提及，各類黃金需求均上升，長線持有者的任何趁機獲利了結都被投資興趣的重燃充分抵消。即使是實物需求（通常受到金價快速上漲的拖累）也依然強勁。中國的需求保持堅挺，部分由於季節性因素，但更多是由於強勁的在岸黃金投資情緒。儘管黃金交易創歷史新高，國內價格仍處於溢價。雖然高處不勝寒，但該行認為至少在二月中旬春節假期之前，金價上漲趨勢較難抵擋，之後季節性需求通常會減弱。屆時，任何負面宏觀催化劑更有可能引發回檔和盤整。當前則順勢而為。他認為，黃金的樂觀敘事比以往任何時候都更具說服力，做多黃金仍是正確的策略。支援戰略性配置黃金的理由有很多，指標也顯示平均來看投資者仍有加倉空間。但該行認為短期價格走勢開始顯得過度，短期調整的風險在上升。金銀比大幅下降，凸顯出投資多元化的興趣正擴散至其他貴金屬，投資者紛紛轉向硬資產。短期投機興趣也可能增加，導致波動加劇。因此，該行對在目前價位追高持謹慎態度，尤其是對於想新建倉的投資者。因此，儘管黃金和貴金屬的強勁漲勢意味著存在較高的「錯失恐懼」情緒，但該行認為有時承認「錯失的喜悅」有益身心，至少在短期內。他指出，白銀、鉑金和鈀金的價格走勢更波動，這些金屬的波動性大幅上升。該行獲悉中國供需緊張，這體現在即使考慮13%的稅率，在岸價格仍有溢價。然而，白銀1個月遠期合約已回落，短期限合約的曲線已重回升水，表明部分流動性已回流到本地倫敦市場。對於鉑金和鈀金，遠期曲線仍貼水，表明市場持續緊張。白色貴金屬的供需關係樂觀，今年這三個市場預計均將出現供應缺口。但該行認為投資者的資金流向是推動近期價格走勢的關鍵。對於這些更偏工業用途的金屬而言，需求摧毀可能需要時間，但該行擔心投機和個人投資者的加入（他們可能迅速轉向）。(bn)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。