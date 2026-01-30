27,495.66
-472.43
(-1.69%)
27,539
-516
(-1.84%)
高水43
9,363.68
-188.90
(-1.98%)
5,751.93
-89.17
(-1.53%)
2,016.32億
4,136.65
-21.33
(-0.513%)
4,731.20
-22.67
(-0.477%)
14,283.40
-16.68
(-0.117%)
2,681.41
-10.77
(-0.40%)
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,495.66
-472.43
(-1.69%)
期指
高水43
27,539
-516
(-1.84%)
國企指數
9,363.68
-188.90
(-1.98%)
科技指數
5,751.93
-89.17
(-1.53%)
大市成交
2,016.32億
股票
1,831.82億
(90.850%)
窩輪
69.74億
(3.459%)
牛熊證
114.75億
(5.691%)
即時更新：30/01/2026 13:55
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,613.74億
4,136.65
-21.33
(-0.513%)
滬深300
4,731.20
-22.67
(-0.477%)
深証成指
14,283.40
-16.68
(-0.117%)
MSCI中國A50
2,681.41
-10.77
(-0.40%)
比特幣
資料由Binance提供
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
83,086.00
-1,564.16
-1.848%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,753.3000
-69.3000
-2.455%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2420
-0.0080
-3.200%
更新：30/01/2026 13:55
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.18%
1個月
2.61%
3個月
2.83%
更新：30/01/2026 11:15
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1200
更新：30/01/2026 13:55:13
