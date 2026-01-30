27,451.79
-516.30
(-1.85%)
9,342.86
-209.72
(-2.20%)
5,724.73
-116.37
(-1.99%)
4,078.11
-79.87
(-1.921%)
4,661.86
-92.01
(-1.935%)
13,981.37
-318.71
(-2.229%)
81,411.7200
-3,238.4400
(-3.826%)
30/01/2026 09:16
美匯指數報96.430，美國11月貿易逆差升至568億美元高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|96.430
|96.283
|0.147
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|153.50/54
|153.52/56
|153.08/12
|歐元/美元
|1.1930/34
|1.1932/36
|1.1971/75
|英鎊/美元
|1.3775/79
|1.3778/82
|1.3809/13
|美元/瑞郎
|0.7670/74
|0.7668/72
|0.7641/45
|美元/加元
|1.3512/16
|1.3510/14
|1.3489/93
|澳元/美元
|0.7025/29
|0.7030/34
|0.7048/52
|紐元/美元
|0.6056/60
|0.6059/63
|0.6078/82
|美元/人民幣
|6.9487/91
|6.9486/90
|6.9482/86
|美元/港元
|7.8060/64
|7.8065/69
|7.8054/58
上述報價只供參考用