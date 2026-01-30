--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,157.87
-0.11
(-0.003%)
4,753.62
-0.25
(-0.005%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
84,442.8900
-207.2700
(-0.245%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1000
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：30/01/2026 08:47
可賣空股票總成交
2,911.34億
主板賣空
399.19億
(13.712%)
更新：29/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,157.87
-0.11
(-0.003%)
滬深300
4,753.62
-0.25
(-0.005%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
84,442.8900
-207.2700
(-0.245%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1000
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026 香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00941 中國移動00700 騰訊控股00005 滙豐控股02318 中國平安00981 中芯國際02628 中國人壽
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
巴西-官方指標利率
公佈值(比前值)
15.00%( 0.00%)
公佈日期
29/01/2026 05:30
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( 0.00%)
公佈日期
29/01/2026 03:00
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( 0.00%)
公佈日期
28/01/2026 22:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處