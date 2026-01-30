30/01/2026 09:27

【ＡＩ】特斯拉停產Model S及Model X，轉攻人形機械人Optimus

《經濟通通訊社30日專訊》曾以Model S和 Model X顛覆全球汽車產業的特斯拉(US.TSLA)，其行政總裁馬斯克宣布將正式停產這兩款奠定品牌基石的旗艦車型，以便騰出加州費利蒙工廠的產能，全面轉向生產人形機械人Optimus。



馬斯克此舉正值特斯拉面臨嚴峻財務挑戰之際。這家電動車巨頭周三公布的 2025 年第四季度業績顯示，其利潤與汽車銷量再度雙雙下滑。面對業績壓力，馬斯克明確表示，作為將電動車推向大眾市場的先行者，特斯拉未來的核心業務或將不再是製造汽車，而是轉向人工智能與自動化領域。



馬斯克預言，特斯拉旗下雙座無人駕駛的士「Cybercab」未來的銷量，將會是目前所有車型銷量總和的數倍。然而，這項宏大的願景仍面臨現實考驗。目前特斯拉的Robotaxi服務尚未大規模落地，車輛運作仍需配備安全監督員，而Waymo等競爭對手已在多個城市推出了真正的無人駕駛服務。(kk)