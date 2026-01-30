30/01/2026 09:25

【外圍經濟】美國將10個經濟體列入匯率觀察名單，呼籲中國讓人民幣升值

《經濟通通訊社30日專訊》美國財政部發布半年度外匯報告，將10個國家和地區列入匯率「觀察名單」，指這些「主要貿易夥伴的貨幣政策和宏觀經濟政策值得密切關注」。



報告中列出的10個經濟體是：中國、日本、韓國、中國台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士。財政部未將中國列為匯率操縱國，但報告稱「中國在匯率政策和實踐上缺乏透明度，這點在我們的主要貿易夥伴中尤為突出」。



泰國是2025年6月報告發布以來新上榜的國家。韓國財政部則對報告表達反對，稱美國財政部報告稱韓元在2025年底貶值「與韓國強勁的經濟基本面不符」，這表明美國財政部承認韓元過度單邊走勢是不適宜的。(jf)