30/01/2026 17:13

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2023年12月港元存款升0.4%，全年增3.8%

▷ 同月人民幣存款降4.2%，餘額9601億元

▷ 12月貸款總額升1.3%，港元貸存比率72.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》金管局發表統計數字顯示，認可機構的存款總額在去年12月份上升1.2%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.4%及1.7%。總結2025年全年，存款總額及港元存款分別上升11.8%及3.8%。香港人民幣存款在在12月份下跌4.2%，於12月底為9601億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為11774億元人民幣，而11月份為10330億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。12月份貸款與墊款總額上升1.3%，總結2025年全年上升2.3%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在12月份分別上升1.2%及1.8%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由11月底的73.2%，下跌至12月底的72.9%。在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.4%後，在2025年第四季按季上升0.2%。按經濟用途分析，住宅按揭貸款上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。12月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，與去年同期比較均上升4.2%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.0%，與去年同期比較則上升11.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升1.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升11.6%。(ul)