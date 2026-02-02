30/01/2026 16:59

《本港經濟》金管局：去年12月外滙基金總資產按月增加444億元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日公布，截至2025年12月31日，外匯基金總資產為41514億元，較去年11月底增加444億港元，其中港元資產增加237億港元，外幣資產增加207億港元。



港元資產增加，主要是因為銀行存款增加。外幣資產增加，主要是因為貨幣掉期協議有所增加、利息收入及投資按市價重估，但有關增幅因已購入但未結算證券的月底餘額減少而被部分抵銷。



貨幣發行局帳目顯示，2025年12月底的貨幣基礎為20400億港元，較2025年11月底增長78億港元，增幅為0.4%。貨幣基礎增長，主要是由於未償還外匯基金票據及債券的市值增加及負債證明書總額有所上升。



2025年12月底的支持資產總額增加96億港元至22509億港元，增幅為0.4%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入及發行負債證明書，但有關增幅因投資按市價重估而被部分抵銷。支持比率由2025年11月底的110.29%，上升至2025年12月底的110.34%。(ul)