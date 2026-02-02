30/01/2026 17:07

《本港經濟》金管局：去年第四季負資產住宅按揭宗數2.13萬宗，按季減少32.3%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日公布2025年第四季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。



2025年第四季末負資產住宅按揭貸款宗數為21304宗，2025年第三季末為31449宗，按季下跌32.3%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2025年第三季末的1568億港元，減少至2025年第四季末的1054億港元。



負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2025年第三季末的109億港元，減少至2025年第四季末的62億港元。



2025年第四季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.31%，相較2025年第三季末的0.24%，仍維持於低水平。(ul)