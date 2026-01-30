30/01/2026 08:30

【開市Ｇｏ】金價高位重挫比特幣再崩，蘋果季收破紀錄，黑石傳成新世界白武士

2026年1月30日【要聞盤點】



1、美股周四（29日）美股進入2025年第四季度財報季，市場迎來密集的財報公布期，超大型科技股「七巨頭」成為投資者關注焦點。道指收市升55點，報49071點；標指跌9點，或0.13%，報6969點；納指跌0.72%，報23685點。美國10年債息倒跌，報4.237厘。美滙指數偏軟，暫報96.17。歐元曾跌0.08%，低見1.1959，日圓曾每美元升0.07%，見153.25，每百日圓兌港元回落至5.0974算。



2、美國財政部將中國、日本、韓國、台灣等10個經濟體列入匯率觀察名單，稱人民幣被嚴重低估。高盛引用調查稱，絕大多數投資者認為人民幣兌美元今年會上漲。



3、現貨金價從5500美元上方回落，一度重挫逾5.7%，創下近13年來最大盤中跌幅，市場分析因投資人拋售黃金以彌補在股票等資產上的損失。



4、中國金屬投機熱潮高燒不退，倫敦期銅一度飆升11%，創逾17年來最大盤中漲幅，歷史性突破每噸14500美元。



5、受進口回升推動，美國11月份貿易逆差從2009年來最低水準擴大。此外，上周首次申請失業救濟人數小幅下降，進一步顯示勞動市場有所穩定。



6、特朗普與參議院民主黨人接近達成避免政府停擺的協議，談判逐漸向民主黨的要求靠攏，他又表示，將在下周公布新聯儲會主席人選，希望他能調降利率。另外，特朗普表示，將重新開放委內瑞拉上空所有商業空域。



7、布蘭特原油期貨結算價自7月以來首次站上70美元，OPEC+代表透露，本周日舉行的會議料繼續暫停增產。



8、因市場避險情緒升溫，比特幣兩個月來首次跌破8.5萬美元，隔晚盤中一度大跌6.8%，有超過10億美元的槓桿倉位在短時間內被斬倉。



9、美國眾議院中國特設委員會主席呼籲收緊晶片出口管制，並稱英偉達協助「DeepSeek」改進AU模型。



10、內地晶片設計商瀾起科技(06809)今日招股，入場費10796元，阿里、摩根資管等17基投認購；邊緣AI晶片商愛芯元智(00600)同日招股，入場費2848元，均勝電子等16基投認購。





【焦點股】



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、山東黃金(01787)

- 現貨金價從歷史高位一度重挫逾5.7%，創下近13年來最大盤中跌幅



比特幣ETF:FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣兩個月來首次跌破8.5萬美元，超過10億美元的槓桿倉位被強制平倉



蘋果概念股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、富智康(02038)

- 蘋果季度營收創歷史新高，遠超華爾街預期，中國市場收入勁增38%

- 舜宇光學料去年純利按年增最多75%



新世界發展(00017)

- 黑石集團據悉正就成為新世界發展最大股東進行深入談判，新世界發展確認周大福企業獲潛在投資者接洽，但未簽訂協議



紫金礦業(02899)

- 發行15億美元五年期零息可換股債券，較現價溢價37%換股



萬科(02202)

- 將於1月30日實施「21萬科02」固定兌付安排



中國鋁業(2600)

- 聯合力拓斥資近63億人幣入主巴西鋁業並有意私有化



石藥(1093)

- 與阿斯利康就創新長效多肽藥物訂授權協議，潛在收益逾185億美元



旅遊股：中旅集團(00308)、南方航空(01055)

- 中國提出培育旅遊領域消費新增長點

- 英國稱中國將放寬對英國商務人士及遊客的簽證規定



馬鋼(00323)

- 料去年虧損降至最多2.5億人幣



泰格醫藥(03347)

- 料去年盈利最多逾12億人幣，按年升2倍



天齊鋰業(09696)

- 料去年虧轉賺最多逾5億人幣



龍蟠科技(02465)

- 料去年虧損降至最多1.8億人幣



萬順集團(01746)

- 控股股東或售75% 股權予Winsun訂備忘，今早復牌



石藥集團(01093)

- 治療B細胞淋巴瘤產品獲准內地開展臨床試驗



萬國黃金(03939)

- 料去年溢利最多15億人幣，升1.6倍





【油金報價】



紐約期油上漲0.23%，報每桶65.66美元



布倫特期油上漲3.47%，報每桶69.71美元



黃金現貨上漲0.93%，報每盎司5423.54美元



紐約期金上漲0.78%，報每盎司5452.89美元