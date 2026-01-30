27,493.18
-474.91
(-1.70%)
27,545
-510
(-1.82%)
高水52
9,362.88
-189.70
(-1.99%)
5,752.69
-88.41
(-1.51%)
2,017.33億
4,137.18
-20.80
(-0.500%)
4,731.35
-22.52
(-0.474%)
14,283.91
-16.17
(-0.113%)
2,681.44
-10.74
(-0.40%)
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
83,086.00
-1,564.16
-1.848%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,753.3000
-69.3000
-2.455%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2420
-0.0080
-3.200%
更新：30/01/2026 13:55
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：29/01/2026 15:47
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
