30/01/2026 09:29
《異動股》開市金礦股全面回吐，金價劇震回吐紐金曾穿5200美元
《經濟通通訊社30日專訊》金價ETF開市回吐；SPDR金(02840)跌1%，報3940元；價值黃金(03081)跌1.6%，報25.7元；FL二南方黃金(07299)跌7.1%，報39.58元；恒生黃金ETF(03170)無升跌，報17.44元。
金價急升上破5600美元歷史高位後引發獲利回吐，隔晚紐約期金劇烈震盪，曾一小時內自5500美元上方急瀉，低見5176.4美元，跌幅高達6.6%。隨後有所反彈，現徘徊於5350至5500美元之間，現報5401.19美元。
全線金礦股低開；紫金黃金國際(02259)開挫6%，報230.2元；招金礦業(01818)跌3.3%，報38.86元；山東黃金(01787)跌4.4%，報49.4元；赤峰黃金(06693)跌8.2%，報42.76元；潼關黃金(00340)跌3%，報3.58元；靈寶黃金(03330)跌3.5%，報24.4元。
現時，恒生指數報27785，跌182點或跌0.7%，主板成交近51億元。國企指數報9487，跌64點或跌0.7%。恒生科技指數報5789，跌51點或跌0.9%。
