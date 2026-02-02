26,775.57
30/01/2026 15:02
美元兌日圓報153.94，日本東京1月CPI按年升1.5%近四年低
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|96.576
|96.283
|0.293
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|153.92/96
|153.82/86
|153.08/12
|歐元/美元
|1.1915/19
|1.1927/31
|1.1971/75
|英鎊/美元
|1.3747/51
|1.3760/64
|1.3809/13
|美元/瑞郎
|0.7684/88
|0.7680/84
|0.7641/45
|美元/加元
|1.3527/31
|1.3513/17
|1.3489/93
|澳元/美元
|0.6982/86
|0.7002/06
|0.7048/52
|紐元/美元
|0.6038/42
|0.6050/54
|0.6078/82
|美元/人民幣
|6.9495/99
|6.9489/93
|6.9482/86
|美元/港元
|7.8071/75
|7.8068/72
|7.8054/58
上述報價只供參考用