30/01/2026 10:36

倫敦證券交易所與工行簽署戰略合作備忘錄，深化雙方在跨境人民幣等長期戰略合作

《經濟通通訊社30日專訊》倫敦證券交易所集團(LSEG)與工商銀行(01398)(滬:601398)宣布簽署《戰略合作備忘錄》，以進一步深化雙方在全球金融市場、數據與分析、跨境人民幣、可持續金融及金融創新等領域的長期戰略合作。



本次協議鞏固雙方長期以來緊密合作的夥伴關係，進一步構建了在資本市場、交易與清算、數據、人民幣業務及前沿技術創新等領域拓展合作的框架，為兩家全球領先的金融機構開啟合作新篇。



LSEG旗下富時羅素(FTSE Russell)首席執行官Fiona Bassett表示，中國工商銀行多年來一直是LSEG的重要合作夥伴，今日簽約標誌著雙方加深合作又一重要里程碑。憑藉工行的業務規模和廣泛影響力，與LSEG在全球數據、交易及交易後服務方面的能力與優勢，將為全球的發行人、投資者和金融機構創造更多新機遇。



中國工商銀行副行長張偉武表示，期待著繼續深化雙方合作，共同探索金融創新、市場互聯互通和跨境人民幣領域的機遇，為中英金融合作和全球金融市場生態貢獻積極力量。



此次《戰略合作備忘錄》於2026年1月29日，在英國首相訪華期間，由LSEG授權代表Fiona Bassett與中國工商銀行副行長張偉武在北京簽署。(bi)