27,493.80
-474.29
(-1.70%)
27,545
-510
(-1.82%)
高水51
9,363.37
-189.21
(-1.98%)
5,752.71
-88.39
(-1.51%)
2,017.59億
4,137.24
-20.74
(-0.499%)
4,731.49
-22.38
(-0.471%)
14,284.92
-15.16
(-0.106%)
2,681.44
-10.74
(-0.40%)
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,493.80
-474.29
(-1.70%)
期指
高水51
27,545
-510
(-1.82%)
國企指數
9,363.37
-189.21
(-1.98%)
科技指數
5,752.71
-88.39
(-1.51%)
大市成交
2,017.59億
股票
1,833.09億
(90.856%)
窩輪
69.74億
(3.457%)
牛熊證
114.75億
(5.687%)
即時更新：30/01/2026 13:55
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,613.74億
4,137.24
-20.74
(-0.499%)
滬深300
4,731.49
-22.38
(-0.471%)
深証成指
14,284.92
-15.16
(-0.106%)
MSCI中國A50
2,681.44
-10.74
(-0.40%)
比特幣
資料由Binance提供
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
外匯黃金
