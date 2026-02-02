30/01/2026 15:39

渣打料聯儲局年內不會再減息，今年環球市場出現極端情況機率更高

《經濟通通訊社30日專訊》渣打銀行全球研究部主管兼首席策略師Eric Robertsen發表2026年宏觀經濟分析指，預計2026年環球經濟增速維持3.4%，與2025年一致。新的經濟增長動力正開始形成，未來或將更多由內需和財政政策主導增長。



他表示，預料美國經濟增長會維持強勁，經濟增長預測由1.7%上調至2.3%。美國通脹壓力或會限制聯儲局進一步放鬆政策的空間，故預期聯儲局年內不會再減息，惟政策不確定性、美國中期選舉及聯儲局主席換屆，均可能影響投資情緒及政策方向的轉向。



展望未來，他指隨著市場風險因素升溫，貿易政策的不確定性持續、地緣政治風險牽涉的地區日趨廣泛，今年環球市場出現極端情況的機率更高。



Eric Robertsen又稱，中國經濟增長將維持穩健勢頭，並將由科技相關投資、生產力增長，以及促進內需的政策驅動。即使中國今年的外貿增長或轉趨溫和，但其積極分散外貿夥伴及中美貿易磨擦降溫皆有助緩和相關影響。(bi)