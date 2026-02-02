30/01/2026 12:00

▷ 香港機場金庫容量將擴至1000噸，目標3年達2000噸

▷ 倫敦金屬交易所認可香港為有色金屬遞交港，15倉儲存2萬噸 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》香港與上海日前簽訂合作協議成立港金結算公司，由財庫局局長許正宇擔任主席，許正宇接受電台訪問時表示，本港黃金市場早於80年代前已有一定基礎，但隨時間時代變化，現時全球黃金定價權主要由英國、美國和中國主導，認為香港自身發展有條件重拾過往優勢，並通過與上海合作進一步放大在亞洲時區的影響力。他指出，上海黃金交易所在全球定價方面已取得很好成績，同時對方積極拓展國際化，此前已於香港設遞交倉庫，認為合作可善用對方的專業知識和系統，進一步提升本港整體黃金市場的認受性和參與度。他提及，黃金屬於國際化的產品，產品的共性較強，相信合作可加強於黃金市場的「中國聲音」，發揮到香港金融發展優勢，同時提升人民幣國際化角色，並指香港機場現時正密鑼緊鼓將金庫容量由200噸擴展至1000噸，目標3年內將本港整體黃金倉儲提升至超過2000噸，認為這倉儲規模在不同市場角度都是相當的，同時期望衍生其他金融和專業服務需求，包括融資、保險、交易、結算。他表示，金融服務佔香港本地生產總值(GDP)約四分之一，提到早前倫敦金屬交易所將香港認可為有色金屬遞交港，短短一年內已有15個倉儲落戶香港，存放約2萬噸銅、鋁等有色金屬。此外，在施政報告提出發展黃金市場後，瑞士貴金屬精煉商MKS PAMP亦在港設第三個地區總部，認為發展黃金市場能造就倉儲等價值鏈內的不同機會，同時亦有利跨價值鏈包括資產管理、家族辦公室等業務發展。(bn)