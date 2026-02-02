26,775.57
恒生指數
26,775.57
-611.54
(-2.23%)
期指
高水9
26,785
-715
(-2.60%)
國企指數
9,080.19
-236.90
(-2.54%)
科技指數
5,526.31
-191.87
(-3.36%)
大市成交
3,478.86億
股票
3,198.14億
(91.931%)
窩輪
103.91億
(2.987%)
牛熊證
176.80億
(5.082%)
即時更新：02/02/2026 17:11
可賣空股票總成交
1,516.43億
主板賣空
238.35億
(15.718%)
半日數據，更新：02/02/2026 12:40
上証指數
成交：11,635.33億
4,015.75
-102.20
(-2.482%)
滬深300
4,605.98
-100.36
(-2.132%)
深証成指
13,824.35
-381.54
(-2.686%)
MSCI中國A50
2,601.24
-65.19
(-2.44%)
比特幣
資料由Binance提供
76,774.4600
-193.7600
(-0.252%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0528
23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
即將公佈經濟數據
英國-製造業採購經理人指數
即將公佈
02/02/2026 17:30
前值
50.60
市場預測
51.60
巴西-製造業採購經理人指數
即將公佈
02/02/2026 21:00
前值
47.60
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.80%
1個月
2.53%
3個月
2.77%
更新：02/02/2026 11:15
