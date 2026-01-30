27,498.93
-469.16
(-1.68%)
27,549
-506
(-1.80%)
高水50
9,365.99
-186.59
(-1.95%)
5,753.80
-87.30
(-1.49%)
2,018.58億
4,137.63
-20.35
(-0.489%)
4,731.86
-22.01
(-0.463%)
14,284.74
-15.34
(-0.107%)
2,682.75
-9.43
(-0.35%)
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,498.93
-469.16
(-1.68%)
期指
高水50
27,549
-506
(-1.80%)
國企指數
9,365.99
-186.59
(-1.95%)
科技指數
5,753.80
-87.30
(-1.49%)
大市成交
2,018.58億
股票
1,834.09億
(90.860%)
窩輪
69.74億
(3.455%)
牛熊證
114.75億
(5.685%)
即時更新：30/01/2026 13:56
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,619.98億
4,137.63
-20.35
(-0.489%)
滬深300
4,731.86
-22.01
(-0.463%)
深証成指
14,284.74
-15.34
(-0.107%)
MSCI中國A50
2,682.75
-9.43
(-0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1200
更新：30/01/2026 13:55:47
最新重要數據
新加坡-失業率
公佈值
2.00%
公佈日期
29/01/2026 10:30
巴西-官方指標利率
公佈值(比前值)
15.00%( 0.00%)
公佈日期
29/01/2026 05:30
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( 0.00%)
公佈日期
29/01/2026 03:00
