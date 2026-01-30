30/01/2026 11:39
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.61厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息今日普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.61357厘，跌3.643基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.82595厘，升0.297基點。
隔夜息報2.17964厘，升28.107基點；一周拆息跌5.06基點，報2.29714厘，兩周則跌1.107基點，報2.4075厘。長息方面，六個月拆息跌0.482基點，報2.89095厘，一年期則跌1.322基點，報2.98363厘。
港元匯價今日在7.8094-7.9045之間上落，最新報7.8056。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.17964厘，升28.107基點；一周拆息跌5.06基點，報2.29714厘，兩周則跌1.107基點，報2.4075厘。長息方面，六個月拆息跌0.482基點，報2.89095厘，一年期則跌1.322基點，報2.98363厘。
港元匯價今日在7.8094-7.9045之間上落，最新報7.8056。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.17964
|+28.107
|一周
|2.29714
|-5.06
|兩周
|2.4075
|-1.107
|一個月
|2.61357
|-3.643
|兩個月
|2.76607
|-1.578
|三個月
|2.82595
|+0.297
|六個月
|2.89095
|-0.482
|一年
|2.98363
|-1.322
資料來源：香港銀行公會