30/01/2026 10:04

《真知灼見－溫灼培》金價下一波升浪看歐洲

《真知灼見》現貨金價昨日（29日）的走勢如同過山車，根據《路透社》數據顯示，昨日金價最高位是每盎司5594.82美元，之後一度跌至5109.62美元，兩者相差達485美元。金價自年初至今急速上升，截至昨日高位，累計漲幅為1280美元，以百分比計升幅接近三成，這使得不少飾金用家以至投資者對進一步吸納感到猶豫。然而，當昨晚金價稍微跌至接近5100美元水平時，也不難發現投資者又明顯轉向積極進場，大量吸納，顯示出他們對黃金的熱情依然不減。哪究竟是甚麼因素在背後支撐金價？



*不排除歐洲或將部分儲備分散轉投黃金*



美國聯儲局仍有減息空間，且其獨立性受到質疑，加上美元貶值等因素，都是推升金價的原因，但並非全部。相信推升金價的主要驅動力，是在於市場擔心歐洲也將跟隨「去美元化」的趨勢，並可能將部分儲備分散轉投向黃金。回顧2022年的俄烏衝突，美國及歐洲日本等國聯手凍結了俄羅斯的外匯儲備，這一事件喚醒了全球央行，使其認識到持有美元或歐元等貨幣作為外匯儲備存在一定風險。因此，許多央行在此時便開始減持美元及歐元，把部分資金分散轉投向黃金作儲備，成為了金價上升的第一波原因。當時，決定將儲備轉向黃金的主要是金磚國家(BRICS)或南方國家。而歐洲由於認為自己與美國是站在同一陣線，因此相信並未作出去美元化的決策。然而，隨著格陵蘭事件的發生，相信這也促使歐洲意識到持有大量美元作為儲備的潛在風險。



*金價下一步6000美元？*



上述論調並非毫無根據。事實上，在格陵蘭事件後，很多北歐的養老基金，包括丹麥、挪威、瑞典和冰島等國，都已相繼宣布將減持美國國債。雖然這些國家持有的美債在整體龐大的美債市場中微不足道，但此事已顯示出歐美之間出現裂縫，市場擔心這一情況將擴大到其他歐洲國家。另外，不能排除加拿大也會有考慮減持美債並轉向黃金的可能，因為該國面對著與歐洲相同的威脅，擔心成為美國的第51個州。至於歐洲及加拿大最終是否會減持美債及減持程度如何，則需等待未來美國財政部的數據公布。然而，可以預見的是，市場的這些憂慮將繼續於短期內為金價帶來龐大支持。若日後美國的財政報告能夠反映出相應的數據，更有可能為金價帶來新一波升浪。圖表上，目前金價相信距離6000美元的首個整數關口不遠，而靠近5000美元可視為一個吸引的吸納水平。而就今早亞洲市場所見，現貨金價報5366美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



