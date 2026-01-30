27,497.21
-470.88
(-1.68%)
27,546
-509
(-1.81%)
高水49
9,365.53
-187.05
(-1.96%)
5,753.34
-87.76
(-1.50%)
2,018.83億
4,137.57
-20.41
(-0.491%)
4,732.04
-21.83
(-0.459%)
14,286.07
-14.01
(-0.098%)
2,682.75
-9.43
(-0.35%)
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,497.21
-470.88
(-1.68%)
期指
高水49
27,546
-509
(-1.81%)
國企指數
9,365.53
-187.05
(-1.96%)
科技指數
5,753.34
-87.76
(-1.50%)
大市成交
2,018.83億
股票
1,834.34億
(90.861%)
窩輪
69.74億
(3.455%)
牛熊證
114.75億
(5.684%)
即時更新：30/01/2026 13:56
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,622.37億
4,137.57
-20.41
(-0.491%)
滬深300
4,732.04
-21.83
(-0.459%)
深証成指
14,286.07
-14.01
(-0.098%)
MSCI中國A50
2,682.75
-9.43
(-0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
