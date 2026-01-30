30/01/2026 10:40

《環富通基金頻道30日專訊》思博瑞投資管理資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber，以及多元資產解決方案團隊投資組合經理Rushabh Amin對聯儲局利率決定發表評論。*新任聯儲局主席任命未明朗，通脹數據或被人為壓低*聯邦公開市場委員會(FOMC)決定維持利率不變。由於就業市場保持穩健，加上通脹仍然頑固，聯儲局選擇暫時觀望，以評估早前減息對美國經濟增長的實際支持作用。現時利率水平似乎已接近「中性利率」，既可支撐就業，同時有助抑制通脹。不過，由人工智能(AI)推動的投資及資本開支熱潮，以及包括工業金屬在內的大宗商品價格顯著上升，或令今年的通脹降溫進程更為反覆。市場已逐步消化去年底兩次減息預期中的一次。短期焦點仍集中於新任聯儲局主席的任命，目前競逐形勢並未明朗，市場普遍預期將由立場偏鴿派的人選接替鮑威爾。同時，政府續對聯儲局施加減息壓力，料將成為今年持續出現的市場主題。核心通脹按年升2.6%，略低於市場預期。由於政府長時間停擺，美國勞工統計局在部分關鍵房屋指標上採用假設數字，因此數據或被人為壓低。其後，住屋成本出現反彈，服裝價格亦有所上升；食品雜貨價格持續走高，而二手貨車及汽車價格則回落。報告未見明顯關稅成本轉嫁的跡象，部分原因或在於企業先行消化舊庫存。就業市場依然強韌，第一季度實質GDP增長有望加快至3%。然而，大宗商品價格急升及美元轉弱，或成為通脹進一步回落的阻力。此外，最高法院尚未對關稅合法性問題，以及政府試圖撤換聯儲局理事庫克(Lisa Cook)的行動作出裁決，而兩項判決均可能為市場帶來不確定性，並引發外界對聯儲局獨立性的關注。*市場下調今年多次減息概率，股市仍受惠強勁企業盈利*市場共識已逐步下調今年多次減息的概率，短端利率曲線甚至未再完全反映第二次減息的預期。財政支出預計於第二季見頂，美元偏弱有利出口表現，而企業盈利前景仍然穩健，為私人消費及整體經濟增長提供支持，從而支撐今年減息空間有限的觀點。若減息次數減少是基於對經濟增長改善的考量，對市場屬正面因素；惟若通脹因物價上升及美元轉弱而再度抬頭，則對金融市場未必是好消息。思博瑞投資管理對美國經濟「高速升溫」(run-it-hotter)的觀點主要建基於寬鬆財政政策及美元弱勢將維持一段時期。在此市場環境下，股市仍可望受惠於強勁的企業盈利；而在債市方面，收益率曲線持續趨陡的格局料將延續。大宗商品仍具明確投資機會，因通脹頑固風險仍不可忽視。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。