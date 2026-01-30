30/01/2026 10:42

【美國議息】富蘭克林鄧普頓料至少夏季前不急於再減息，白宮對聯儲局主席影響力更顯著

《環富通基金頻道30日專訊》富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球(Brandywine Global)投資組合經理Jack McIntyre指，總括而言，今次美國聯儲局議息會議平淡無奇，但這並非壞事。會議中並無對聯儲局的獨立性以至美元走向作出額外評論。聯儲局對經濟前景的立場偏向鷹派，但屬於合理取態。經濟正穩健擴張，本輪已累計減息175個基點，加上新一輪財政刺激政策將至，通脹仍然頑固，財政赤字持續高企，家庭淨資產則屢創新高。在此背景下，聯儲局與市場皆預期至少在夏季前不會急於再次減息。



*料下任主席運用更多政策工具影響經濟及市場走勢*



預期孳息率曲線將趨向平坦，長期債券有望領漲。當前形勢與1970年代相似，當時白宮對聯儲局主席的影響力更為顯著。理事沃勒(Christopher Waller)在本次會議中公開提出異議，主張聯儲局繼續減息，為他保留角逐下任主席的機會。市場預期下任聯儲局領導人將採取更積極的干預政策，除調整利率外，亦將運用更多政策工具影響經濟與市場走勢。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。



