27,494.14
-473.95
(-1.69%)
27,537
-518
(-1.85%)
高水43
9,364.13
-188.45
(-1.97%)
5,751.48
-89.62
(-1.53%)
2,022.47億
4,138.81
-19.17
(-0.461%)
4,733.76
-20.11
(-0.423%)
14,285.82
-14.26
(-0.100%)
2,683.31
-8.87
(-0.33%)
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,494.14
-473.95
(-1.69%)
期指
高水43
27,537
-518
(-1.85%)
國企指數
9,364.13
-188.45
(-1.97%)
科技指數
5,751.48
-89.62
(-1.53%)
大市成交
2,022.47億
股票
1,837.97億
(90.878%)
窩輪
69.74億
(3.448%)
牛熊證
114.75億
(5.674%)
即時更新：30/01/2026 13:56
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,642.56億
4,138.81
-19.17
(-0.461%)
滬深300
4,733.76
-20.11
(-0.423%)
深証成指
14,285.82
-14.26
(-0.100%)
MSCI中國A50
2,683.31
-8.87
(-0.33%)
比特幣
資料由Binance提供
83,086.0000
-1,564.1600
(-1.848%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
即市人氣股
00941 中國移動00700 騰訊控股00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安02628 中國人壽
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,207.2200
-230.5400
-4.240%
XAG 白銀現貨
110.9292
-6.6790
-5.679%
更新：30/01/2026 13:55
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0509
電匯客戶賣出
0.0517
更新：30/01/2026 13:55:14
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.18%
1個月
2.61%
3個月
2.83%
更新：30/01/2026 11:15
