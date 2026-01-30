27,493.25
-474.84
(-1.70%)
27,537
-518
(-1.85%)
高水44
9,363.85
-188.73
(-1.98%)
5,751.06
-90.04
(-1.54%)
2,022.81億
4,138.60
-19.38
(-0.466%)
4,733.77
-20.10
(-0.423%)
14,285.90
-14.18
(-0.099%)
2,682.87
-9.31
(-0.35%)
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0850
恒生指數
27,493.25
-474.84
(-1.70%)
期指
高水44
27,537
-518
(-1.85%)
國企指數
9,363.85
-188.73
(-1.98%)
科技指數
5,751.06
-90.04
(-1.54%)
大市成交
2,022.81億
股票
1,838.31億
(90.879%)
窩輪
69.74億
(3.448%)
牛熊證
114.75億
(5.673%)
即時更新：30/01/2026 13:56
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,650.48億
4,138.60
-19.38
(-0.466%)
滬深300
4,733.77
-20.10
(-0.423%)
深証成指
14,285.90
-14.18
(-0.099%)
MSCI中國A50
2,682.87
-9.31
(-0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
83,066.4600
-1,583.7000
(-1.871%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0850
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

社企軟餐俠|為吞嚥困難者打造美味餐桌，「照護食」走進社區餐廳
輕鬆護老 安老職人

社企軟餐俠|為吞嚥困難者打造美味餐桌，「照護食」走進社區餐廳
開市Good Morning

港股27000大關受阻 伺機作突破？
高第的聖家堂:跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響 ...
Art & Living 寫設計

高第的聖家堂:跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響 ...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00941 中國移動00700 騰訊控股00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ02318 中國平安02628 中國人壽
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
法國-國內生產總值(季率)
即將公佈
30/01/2026 14:30
前值
0.50%
市場預測
0.20%
法國-國內生產總值(年率)
即將公佈
30/01/2026 14:30
前值
0.90%
市場預測
1.20%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
83,066.46
-1,583.70
-1.871%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,753.6300
-68.9700
-2.443%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2420
-0.0080
-3.200%
更新：30/01/2026 13:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處