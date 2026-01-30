30/01/2026 10:36

《品中資－羅國森》紫金孖寶，要金有金，要銀有銀

《品中資》這兩年的發財股推介，我最失敗的可能就是龍年推介的紫金礦業(02899)（下稱紫金）了！



何出此言？原因是龍年推介紫金時，她的股價才不過11.46元，龍年年尾計數時，股價升至14.56元，升幅兩成七。我認為她已經升了一截，蛇年可能要讓一下路，誰不知，原來龍年只是紫金的熱身，蛇年才大放異彩。過去一年紫金的股價表現，真的可以用金碧輝煌和金光璀璨來形容。



以紫金昨日（29日）的收市價46.14元計，蛇年的升幅高達2.17倍，但如果大家在龍年就買了紫金，並一直持有至現在，那就真的「黃金滿屋」了，因為升幅更達3.03倍呢！



*買金保值不如買紫金*



我十多年前在本欄已經寫過一篇題為《買黃金不如買紫金》的品評，因為當時我用來做比較的一個時段，金價升了一倍，但紫金股價升了2.6倍。



今次又如何？2024年初我推介紫金時，金價大約每盎司2150美元，昨日現貨金收市報5360美元，升幅大約1.5倍。但正如上文所說，同期紫金的股價剛好升了3倍，即是說，基本上，這個格局沒有改變，即使過了十多年！原來「金」時也同往日呢！



繼續之前，有幾點我想再說明一下。首先，金價的升幅已經有點誇張了，有人形容，黃金愈來愈像加密貨幣，因為在沒有太堅實的基本因素支持下，金價仍然升個不停，大上之後，不排除會藉機大落呢！



當然，「金」時真的不同往日，現在不只金價升，銀價也升到令人目瞪口呆，因為單是2026年1月，銀價就升了約六成，比金價的近兩成多更誇張呢！



也因此，紫金股價持續攀升也是合理不過的，只要大家知道紫金的「成分」就明白，因為紫金不是純粹的黃金股。她的名字是「紫金礦業」，即是說，她其實是一隻礦業股，黃金只是她開採的其中一種金屬。



紫金主要是在內地從事黃金、有色金屬和其他礦產資源的勘探、開採、冶煉及礦產品銷售，並以黃金生產為主的大型綜合礦業集團，現時大約佔中國產金量的兩成四。



除了生產黃金外，近年紫金積極擴展銅礦及鋅礦業務，而且發展迅速，已經成為多元化的礦業公司，進一步增加收入來源，令整體業務不至過分依賴金價變化，有利於業務的均衡發展。2024年的產銅量更佔中國總產量的六成半，絕對佔舉足輕重的份量。



*紫金不是剎那光輝*



按業務劃分，現時紫金的三大礦產業務的比重，仍以黃金佔多一點。以2024年的營業額計算，黃金大約佔總營收五成，白銀和鐵佔一成九，銅佔兩成八左右，其餘鋅和鉛等業務則佔3%左右。



我在十多年前的「品中資」專欄中，已經品評和推介過紫金，當時用過「紫金不是剎那光輝」來形容她。但近年確實較少關注紫金，前年再推介紫金之後又未能持續下去，確實有點「如入寶山空手回」的慨嘆。



但俱往矣，投資永遠是向前看的。「金」時我們除了可以繼續關注紫金礦業外，現在還有另一選擇，那就是從紫金礦業分拆出來的紫金黃金國際(02259)（下稱紫金黃金）。



該公司在去年9月30日才來港上市，招股價71.59元，上市至今大約4個月，以昨日收市價244.8元（最高曾見254.8元）計，升幅高達2.4倍，比一眾科技股，例如機械人股或AI概念股可能稍有不及。



但這個升幅和另一隻神奇的黃金股老鋪黃金(06181)比較，卻有過之而無不及，因為老鋪黃金上市3個月時，只升了2.28倍，不過在後來的一年內，股價大升了24倍。我不知紫金黃金能否複製這個神話，但未來仍然值得關注卻是必然！



關於紫金黃金的品評，我留待下次再續，但我想指出的是，如果你想要一隻純粹的黃金開採股，那就揀紫金黃金；但如果你同時看好其他貴金屬的開採股，那就繼續盯住紫金礦業吧！總之，要金有金，要銀有銀，這也是對大家在馬年的祝福！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。