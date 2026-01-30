30/01/2026 09:24

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9678 -93.00 1歐元/人民幣 8.3244 -105.00 100日圓/人民幣 4.5464 +27.00 1港元/人民幣 0.8926 -17.30 1英鎊/人民幣 9.6080 -95.00 1澳元/人民幣 4.9019 +19.00 1紐元/人民幣 4.2233 +60.00 1新加坡/人民幣 5.5061 -120.00 1瑞郎/人民幣 9.1047 +268.00 1加元/人民幣 5.1577 +205.00 1人民幣/林吉特 0.5641 +19.70 1人民幣/俄羅斯盧布 10.8267 -1828.00 1人民幣/南非蘭特 2.2592 -1.00 1人民幣/韓元 206.1700 +41.00

《經濟通通訊社30日專訊》隔夜美元仍在相對低位徘徊，市場在等待美聯儲下一任主席人選的公布，而國內外匯市場供需偏結匯，繼續助力中間價保持穩中偏強。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子，上個交易日報6.9771。