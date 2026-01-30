30/01/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升93點子報6.9678，創逾兩年半新高
《經濟通通訊社30日專訊》隔夜美元仍在相對低位徘徊，市場在等待美聯儲下一任主席人選的公布，而國內外匯市場供需偏結匯，繼續助力中間價保持穩中偏強。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子，上個交易日報6.9771。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9678
|-93.00
|1歐元/人民幣
|8.3244
|-105.00
|100日圓/人民幣
|4.5464
|+27.00
|1港元/人民幣
|0.8926
|-17.30
|1英鎊/人民幣
|9.6080
|-95.00
|1澳元/人民幣
|4.9019
|+19.00
|1紐元/人民幣
|4.2233
|+60.00
|1新加坡/人民幣
|5.5061
|-120.00
|1瑞郎/人民幣
|9.1047
|+268.00
|1加元/人民幣
|5.1577
|+205.00
|1人民幣/林吉特
|0.5641
|+19.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8267
|-1828.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.2592
|-1.00
|1人民幣/韓元
|206.1700
|+41.00