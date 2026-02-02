30/01/2026 14:59
《行業數據》信通院：去年12月內地市場手機出貨量2447萬部，降三成
《經濟通通訊社30日專訊》據中國信通院最新公布的報告，2025年12月，國內市場手機出貨量2447.3萬部，同比下降29.1%，其中，5G手機2213.2萬部，同比下降27.3%，佔同期手機出貨量的90.4%。
2025年1-12月，國內市場手機出貨量3.07億部，同比下降2.4%，其中，5G手機2.66億部，同比下降1.9%，佔同期手機出貨量的86.9%。
在新機型方面，12月上市新機型41款，同比增長28.1%，其中5G手機11款，同比增長37.5%，佔新機型總量的26.8%；全年上市新機型515款，同比增長15.5%，5G手機234款，同比增長1.3%，佔比45.4%。(wn)
