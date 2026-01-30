30/01/2026 09:09

瑞銀上調黃金目標價至6200美元每盎司，預計年底前小幅回落

《經濟通通訊社30日專訊》瑞銀將2026年3月、6月和9月的黃金價格目標上調至每盎司6200美元，此前的預測為5000美元，理由是投資增加帶動的需求強於預期。不過該行預計，在2026年美國中期選舉後，金價將小幅回落至每盎司5900美元。



受地緣政治與經濟不確定性推動的強勁買盤帶動，金價周一(26日)首度突破5000美元關口，周四(29日)晚間金價逼近5600美元歷史高位後跳水，一度較當日最高暴跌近9%，隨後跌幅收窄。現貨黃金本周迄今上漲6.5%，本月仍累計上漲23%。



瑞銀表示，現預期央行將持續購金，交易所交易基金（ETF）資金流入將增強，金條和金幣需求將上升，這些預期受到美國實際利率下降、全球經濟風險以及美國國內政策不確定性（特別是中期選舉和日益加劇的財政壓力）的支持。



瑞銀認為，在上行情境下，金價將達到7200美元/盎司，在下行情境下將達到4600美元/盎司，同時指出美聯儲局鷹派立場可能加劇下行風險，而地緣政治緊張局勢升級則可能推高金價。(ry)