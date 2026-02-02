30/01/2026 16:08

【ＡＩ】中國據報有條件批准DeepSeek購買英偉達H200芯片

《經濟通通訊社30日專訊》據《路透》引述兩名知情人士透露，中國已批准人工智能初創公司DeepSeek（深度求索）購買英偉達的H200 AI芯片，監管條件仍待最終敲定。



《路透》早前報道稱，字節跳動、阿里巴巴(09988)和騰訊(00700)已獲准購買總計逾40萬個H200芯片。不過英偉達首席執行官黃仁勳周四（29日）在台北告訴記者，公司尚未收到此類信息。他還補充，他認為中國仍在敲定許可事宜。



消息人士表示，工信部和商務部已批准這四家公司的申請，但附加條件仍有待最終敲定。其中一位知情人士透露，有關條件由中國國家發展和改革委員會確定。



報道還稱，DeepSeek購買H200芯片的任何舉動都可能引發美國議員的審查。有美國議員在致美國商務部長盧特尼克的信中稱，英偉達曾幫助DeepSeek改進人工智能模型，而這些模型後來被中國軍方使用。(ry)