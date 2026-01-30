30/01/2026 11:03
《神州拆息》淨投放3525億，Shibor隔夜跌4基點
《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行公布，今日進行4775億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有1250億元逆回購到期，即今日淨投放3525億元。
人行本周共進行17615億元逆回購，對沖本周11810億元的到期量，即人行全周放水共5805億元。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)1周、2周及6個月向上，報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3280
|-4.00
|1周
|1.5800
|+0.80
|2周
|1.5980
|+0.70
|1個月
|1.5510
|-0.10
|3個月
|1.5890
|-0.20
|6個月
|1.6090
|+0.10
|9個月
|1.6170
|-0.10
|1年
|1.6280
|-0.10
