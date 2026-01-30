直播中 : 開市Good Morning - 恒指七連升衝擊28000大關！
直播中 : 開市Good Morning - 恒指七連升衝擊28000大關！
27,439.98
-528.11
(-1.89%)
27,508
-547
(-1.95%)
高水68
9,338.26
-214.32
(-2.24%)
5,721.55
-119.55
(-2.05%)
1,116.24億
4,075.78
-82.20
(-1.977%)
4,659.97
-93.90
(-1.975%)
13,962.75
-337.33
(-2.359%)
2,638.23
-53.95
(-2.00%)
81,499.9800
-3,150.1800
(-3.721%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0930
恒生指數
27,439.98
-528.11
(-1.89%)
期指
高水68
27,508
-547
(-1.95%)
國企指數
9,338.26
-214.32
(-2.24%)
科技指數
5,721.55
-119.55
(-2.05%)
大市成交
1,116.24億
股票
989.32億
(88.630%)
窩輪
36.60億
(3.279%)
牛熊證
90.31億
(8.091%)
即時更新：30/01/2026 10:34
可賣空股票總成交
2,911.34億
主板賣空
399.19億
(13.712%)
更新：29/01/2026 16:59
上証指數
成交：6,523.84億
4,075.78
-82.20
(-1.977%)
滬深300
4,659.97
-93.90
(-1.975%)
深証成指
13,962.75
-337.33
(-2.359%)
MSCI中國A50
2,638.23
-53.95
(-2.00%)
比特幣
資料由Binance提供
81,499.9800
-3,150.1800
(-3.721%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0930
29
一月
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸福美滿
大型盛事 節慶活動
29/01/2026 - 15/03/2026
大型盛事 節慶活動
灣仔利東街｜利東街新春呈獻「燈海桃林賀新歲」 逾800盞金紅華燈高掛寄寓鴻運當頭　桃花開運庭院祈願幸...
推介度：
29/01/2026 - 15/03/2026
24
十二月
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 BE@RBRICK揭幕　復刻兵馬俑造型
親子活動
24/12/2025 - 31/01/2026
親子活動
東涌昂坪360｜《尋秦記》電影版登陸昂坪360　與賓客一同穿越古今 古天樂為電影《尋秦記》特別版 B...
推介度：
24/12/2025 - 31/01/2026
