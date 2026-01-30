30/01/2026 09:42

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報66.9678，較上個交易日升93點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高，比市場預期偏弱219點子，顯示監管一邊釋放升值壓力，一邊過濾超出容忍範圍的單邊預期，避免單邊預期進一步激化。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開70點子，報6.9530，上個交易日即期匯率收盤報6.946。*美國呼籲中國允許本幣及時有序地走強*美國財政部在周四發布的半年度外匯報告中表示，人民幣被「嚴重低估」，呼籲中國允許本幣及時有序地走強。報告稱，「鑑於中國對外順差規模極其龐大且仍在增長，而且當前匯率嚴重低估，重要的是中國當局允許人民幣匯率以符合宏觀經濟基本面的方式及時有序走強」。報告認為，中國在匯率政策和做法上缺乏透明度，在美國主要貿易夥伴中尤為突出，如果未來有證據表明中國為阻止人民幣升值而透過正式或非正式渠道作出干預，有可能將其列為匯率操縱國。報告沒有指主要貿易夥伴操縱匯率，但將中國、日本、韓國、中國台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士這10個國家和地區列入匯率「觀察名單」，指其貨幣政策和宏觀經濟政策值得密切關注。另外，美國總統特朗普表示，將於當地時間周五上午宣布接替美聯儲主席鮑威爾的人選。市場人士稱，美聯儲主席人選公布前，市場仍略偏謹慎，對人民幣而言，中間價走向仍是關鍵指引，而春節前結匯需求有望延續，即期亦偏升值，至於幅度，則取決於大行的態度。(sl)